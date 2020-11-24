В Тульской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 6,7% Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю в Тульской области диагноз ОРВИ подтвердился у 8058 жителей региона. Это говорит о том, что эпидпорог в регионе стал выше нормы на 6,7%. Такие данные об эпид обстановке доложили на собрании оперштаба по Тульской области 23 ноября.

При этом были озвучены и данные по коронавирусу. Так, за минувшую неделю, инфекцией заразились на 7,5% больше людей, чем на предыдущей неделе. Среднесуточный прирост заболеваемости составил 0,85%.

Отметим, что на данный момент на коронавирус суммарно обследовано 426 000 человек, проведено более 480 тысяч исследований.

Напомним, что по новым правилам теперь тестирование на «ковид» будут проходить до первого отрицательного результата. После пациент будет выписан. Также отменилась необходимость тестирования тех, кто контактировал с заболевшими.