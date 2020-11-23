Почти 1500 человек лечатся от коронавируса в стационарах Тульской области Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На данный момент в Тульской области на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 1 417 человек, из которых 20 — это дети. Такие данные сообщили сегодня, 23 ноября, на оперштабе по коронавирусу в регионе.

Так для помощи людям, заболевших COVID-19, в Тульской области развернуто 1789 коек. До сих пор к открытию готовятся 129 коек на базе Тульской областной клинической больницы и 208 коек на базе госпиталя манежа «Арсенал». Известно, что в ближайшие два дня в клинической больнице установят газификатор для снабжения кислородом, а на манеже стадиона устанавливается мебель.

Также на помощь тульским медикам прибило 172 коллеги из других регионов, а также 18 000 экспресс-тестов на коронавирус.