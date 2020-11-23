В Тульской области коронавирус затронул все районы региона Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом по региону. Так, коронавирусная инфекция снова распространилась на все районы Тульской области.

В Тульской области коронавирус затронул все районы региона Фото: материалы пресс-служб

Так за минувшую неделю прошедшую неделю, диагноз был поставлен 1006 людям. При этом большее число заболевших зарегистрировано в Туле — 6871, с приростом 429 случаев за неделю, в Новомосковске — 1066, с недельным приростом 102, в Ефремовском районе — 1004, из которых 64 — за неделю, и в Киреевском районе было зафиксировано 854 случаев, 30 из них — за минувшую неделю.

В Тульской области коронавирус затронул все районы региона Фото: материалы пресс-служб

При этом отметим, что за последнюю неделю положительная статистика начала динамично развиваться, опережая в своем значении число заболевших людей. Так, по итогам прошлой недели, от коронавируса в регионе вылечились 1 316 Тулы и области. 13 же пациентов не смогли победить «ковид» и скончались.