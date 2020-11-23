Губернский каток в Туле в этом году так и не откроется Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 ноября, в здании регионального правительства проходит очередное совещание оперштаба. Так уже стало известно, что до 15 января в Тульской области не состоится никаких массовых мероприятий. При этом зрители лишаться просмотра в живую и еще и спортивных активностей.

Еще одним огорчением для туляков стало заявление о том, что Губернский каток в этом году так и не откроется. Такое решение было принято губернатором на фоне эпидобстановки в области.

При этом, катки в парках будут открыты и расширены, а также будет введено дополнительное время для катаний в Ледовом дворце.