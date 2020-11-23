Самоизоляция и удаленка: какие ограничения введут для туляков снова? Фото: Алексей ФОКИН

23 ноября в Туле проходит оперативное совещание регионального оперштаба по коронавирусу. Так, стало известно, что в области вводятся новые ограничения, а вместе с тем и продлеваются старые.

Так стало известно, что в Тульской области будет продлен режим самоизоляции вплоть до 31 декабря. В эту категорию входят граждане возраста 65+. Помимо этого, отменяются и все массовые мероприятия до 15 января.

Также, с 27 ноября в регионе будет введена новая система контроля за удаленной работой. Для сотрудников будет установлен график с варьированием часов рабочего дня.