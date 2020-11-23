С 1 декабря по 15 января в Тульской области не будет никаких массовых мероприятий Фото: Алексей ФОКИН

В Туле региональное правительство продолжает обсуждать вопрос, касающийся новогодних праздников. Так в ходе оперативного совещания правительства прозвучали новые ограничительные меры относительно праздников и мероприятий.

Так, с 1 декабря и по 15 января в Туле и области будет введен запрет на все массовые мероприятия.

Помимо этого под запрет попадут и спортивные мероприятия. Теперь они будут проходить без зрителей. На детских соревнованиях с ребенком может быть только один взрослый.