Ночной налет: в Тульской области разбойники напали на сельчанина в его же доме Фото: Алексей ФОКИН

В ночь 23 ноября в дом одного мужчины, проживающего в районном селе, ворвались несколько злоумышленников. Недолго думая, они связали потерпевшего, после чего начали его избивать, причинять другие увечья и требовать деньги. После того, как потерпевший рассказал о том, где хранятся деньги, налетчики забрали все средства, около 700 000 рублей, и скрылись.

После получения сообщения о случившемся полиция сразу начала розыск преступников. Так, неподалёку от села, стражи порядка увидели два автомобиля с регистрационными знаками другого региона. Так полицейские предположили, что машины могут от населенного пункта, где и произошло разбойное нападение.

Автомобиль остановили для проверки и обнаружили в салоне авто подозрительный набор: маски, нож, скотч, другие предметы, которые могли использоваться при разбое, а также 700 000 рублей.

Сейчас все злоумышленники находятся в отделении полиции. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего и информацию по разбойникам. По данному факту в отношении пойманных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело.