80 тульских УК получили предписания за несвоевременную обработку дорог от наледи Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 18 на 19 ноября в Туле начался ледяной дождь, который покрыл тульские дороги прочным слоем наледи. Так, с 3:00 по мск устранять последствия выехали отряды спецтехники. Однако избавиться от наледи полностью им не удалось.

Так от многих туляков начали поступать жалобы каток возле подъездов и во дворах жилых домов. Кто-то из управляющих компаний успел справиться с задачей, а кто-то нет. Так на устранение природных последствий было проверено свыше 900 дворов, и по результату объезда почти 80 УК получили предписания об устранении нарушений. Проверяющими органами было составлено более 200 протоколов.

Однако к выходным многие дороги и тротуары были приведены в порядок. Большей проблемой стали территории близ больших торговых центров и сетевых магазинов, мест общепита, а также сами парковкам. Обследовав эти точки, было составлено 10 протокол и 15 предписаний.