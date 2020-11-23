В тульской больнице от коронавируса скончался 17-летний подросток Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 ноября, в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина скончался 17-летний житель областной столицы. Причиной его смерти стала двустороняя пневмония. Об этом доложил региональный оперштаб.

Сообщается до этого момента молодой человек за врачебной помощью не обращался. Из-за того, что к медпомощи прибегли поздно, состояние пациента при поступлении в стационар сильно ухудшилось. Позднее у подростка установили коронавирусную инфекцию.

Мальчика лечили на протяжении семи дней, однако не смотря на все принятые меры, спасти жизнь пациенту так и не удалось.