1316 человек, победивших коронавирус, выписали из медучреждений Тульской области за неделю Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю, с 17 по 23 ноября, в Тульской области коронавиурсную инфекцию смогли победить 1 316 жителей. В числе счастливчиков оказались жители областной столицы и других региональных районов. В общем же количестве число выздоровевших от «ковида» в регионе достигло показателя 13 460 человек.

Вместе с тем за неделю зарегистрировали 1006 новых случаев заболевания COVID-19. Заболели «короной» жителей всех районов и городских округов. Отметим, что за минувшую неделю число заболевших начало уступать числу выздоровевших.

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 15 474 случая заболевания.

Продолжаются и летальные исходы. Так за прошедшие семь дней, с подтверждённым коронавирусом скончались 13 пациентов в возрасте от 36 до 95 лет. В числе умерших оказались жители Тулы, Кимовска, Новомосковска и Куркинского района, у всех них в анамнезе – хронические заболевания. Всего количество умерших за все время наблюдения – 466 человек по региону.