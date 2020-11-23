В Тульской области осудят экс-главу администрации Щекинского района за превышение своих полномочий Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском суде рассмотрят уголовное дело бывшего главы администрации района Олега Федосова. Бывший чиновник, а также его заместитель, обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Установлено, что 14 августа 2018 года администрация Щекинского района, в лице обвиняемого, и некая фирма заключили договор на рекультивацию полигона ТБО в деревне Подиваньково. Сумма контракта составила 120 миллионов 750 тысяч рублей. Контроль же за исполнением работ был поручен замглавы администрации.

Однако, нарушив федеральный закон, экс-глава администрации вместе со своим заместителем дал согласие на изменение проектного решения по рекультивации. Тем самым для проведения работ были использованы более дешевые материалы, что значительно сократила стоимость, а центра в контракте осталась по-прежнему неизменной.

«При этом, обвиняемый и его зам были в курсе о допущенных подрядчиком нарушений, но никаких действий по этому поводу никто не предпринял. Тем самым глава администрации района и превысил свои полномочия.

По итогу же таких действий полигону снова понадобилась рекультивация, а также устранение последствий предыдущих работ. В результате районному бюджету был нанесен ущерб в 130 миллионов 156 тысяч 116 рублей 95 копеек.

На данный момент обвиняемые находятся на домашнем аресте.