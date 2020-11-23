В Тульской области продолжают работать "горячие линии" по коронавирусу Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области продолжают свою работу «горячие линии» по коронавирусу. На вопросы о коронавирусе тулякам ответят специалисты Роспотребнадзора. Так, жители региона могут проконсультироваться по вопросам:

- тестирования на «ковид»;

- об изоляции контактных лиц;

- способе получения уведомления об изоляции;

- организации профилактических и противоэпидемических мероприятий.

«Горячие линии» работают с 9:00 до 18:00 по мск.

Телефоны:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области (по г. Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам) – (4872) 21-61-09, (4872) 37-30-77 (ежедневно).

Алексинский территориальный отдел (по Алексинскому, Заокскому, Ясногорскому районам) – (48753) 2-17-23 (кроме субботы и воскресенья), (48753) 4-09-07 (ежедневно).

Ефремовский территориальный отдел (по Ефремовскому, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам) – (48741) 7-10-13 (кроме субботы и воскресенья), (48741) 6-10-11 (ежедневно).

Новомосковский территориальный отдел (по г. Новомосковску, г. Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам) – (48762) 7-00-41 (кроме субботы и воскресенья), (48762) 6-42-06 (ежедневно).

Щекинский территориальный отдел (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Т-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам) – (48751) 2-04-30 (кроме субботы и воскресенья), (48751) 5-33-81 (ежедневно).