Матч тульского "Арсенала" с "Локомотивом" закончился поражением

фото? Арсенал Тула Фото: материалы пресс-служб

21 ноября тульский «Арсенал» сыграл на выезде с московским «Локомотивом». Однако, матч все таки закончился для туляков новым поражением, со счетом 1:0.

Игра была напряженной со старыми проблемами. Однако, даже финальный пенальти Ломовицкого не смог спасти положение «арсенальцев». Сейчас тульская команда находится на 12 строчке в турнирной таблице.

Следующий матч состоится 28 октября. На этот раз туляки встретятся с питерским «Зенитом» на Центральном стадионе оружейной столицы.