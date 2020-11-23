Коронавирус в Тульской области, последние новости на 23 ноября 2020: 148 заболевших и 174 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 ноября 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На сегодняшний день, 23 ноября, статистика опубликовала новые данные по коронавирусу в Тульской области. Так, за минувшие сутки в Тульской области диагноз подтвердился у 148 жителей региона. Все они были своевременно изолированы. Суммарно с марта месяца в Тульской области коронавирус был подтвержден у 15 474 человек.

Вместе с тем, продолжают радовать и показатели тех, кто победил «ковид». За прошедшие сутки поступили данные о 174 пациентах, которых выписали из медучреждений после прихода отрицательных тестов на коронавирус. Всего в регионе болезнь смогли победить 13 460.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Также продолжаются и смертельные случаи с подтверждённой инфекцией. Так за прошедший день с COVID-19 скончались еще двое пациентов. В общем числе за время наблюдения в Тульской области с подтвержденным коронавирусом умерло 466 человек.