Программа «СберСпасибо»: чтобы бонусов было больше

Преимущества программы «СберСпасибо» клиенты оценили давно. Фото: материалы пресс-служб

Что такое «СберСпасибо»?

За покупки по карте клиент получает бонусы и обменивает их на реальные скидки при оплате товаров в магазинах-партнерах, туристических путешествий, развлечений и др. Экономия семейного бюджета при этом ощутима и очевидна.

Один бонус соответствует одному рублю скидки. Чем больше вы используете безналичную оплату, тем больше бонусов получаете.

Как получать больше бонусов?

В программе «СберСпасибо» 4 уровня привилегий:

1-й уровень - Спасибо;

2-й уровень - Большое Спасибо;

3-й уровень - Огромное Спасибо;

4-й максимальный уровень - Больше, чем Спасибо.

Новые участники программы начинают знакомство с программой на уровне Большое Спасибо. Уровень других участников программы зависит от ежемесячного выполнения заданий в течение сезона (лето, осень, зима, весна).

Проверить свой уровень в программе, узнать о его привилегиях можно в Личном кабинете на сайте и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для достижения максимального уровня Спасибо важно в течение сезона выполнять задания, описанные в Личном кабинете на сайте и мобильном приложении программы:

- каждый месяц расплачиваться картами, чтобы соотношение покупок по картам к снятию наличных было более 85%;

- ежемесячно совершать покупки по картам на общую сумму не менее 5000 рублей;

- совершить платеж через Сбербанк Онлайн;

- открыть и пополнить вклад.

На уровне «Больше, чем Спасибо» доступны 4 категории покупок с повышенными бонусами, 0,5% бонусами от Сбербанка, до 30% СПАСИБО за покупки у партнеров программы и возможность обменять бонусы на рубли.

Где потратить бонусы?

Партнеры акции – розничные и интернет-магазины разных категорий: аптеки, товары для детей, электроника и бытовая техника, парфюмерия и косметика, АЗС, супермаркеты и др. Количество партнеров программы постоянно увеличивается.

Например, вы можете потратить накопленные бонусы в сети «Пятерочка», магазинах «Kari», «Дочки-сыночки», аптеке «Ригла» и многих других торговых точках, оплатив ими покупку.

В программе лояльности участвуют и компании экосистемы Сбера:

Мобильная связь СберМобайл: при пополнении баланса зачисляется до 30% бонусов от каждой суммы, при оплате связи от 300 бонусов предоставляется 99% скидка.

Онлайн-кинотеатр Okko: предоставляет скидку до 99% в обмен на бонусы при покупке подписки. До 16 марта 2021 года можно обменять бонусы на купон с подпиской «Премиум» (более 35 тыс. фильмов и сериалов), до 31 января 2021 года - с подпиской в рамках пакета «Оптимальный» (20 тыс. фильмов, мультфильмов, сериалов и образовательных программ). Сделать это возможно и в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Каталог», далее при выборе страницы партнера Okko.

Стриминговый аудиосервис СберЗвук: до 21 сентября 2021 года все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы на подписку в СберЗвук, который помогает миллионам людей подобрать музыку к каждому моменту жизни, а также узнавать новое с помощью аудиокниг и подкастов. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо. Взамен списанных бонусов покупателю придет промокод, который нужно будет применить на сайте или мобильном приложении аудиосервиса СберЗвук.

Как проверить свой уровень «Спасибо» и узнать количество бонусов?

В приложении «Сбербанк Олнайн» в личном кабинете можно выбрать панель «Финансы» и далее – «Бонусы Спасибо». Здесь есть вся информация о накопленных бонусах, об уровнях программы и партнерах, которые начисляют или позволяют списать бонусы.

Как подключить СберСпасибо?

Если вы еще не подключились к программе, необходимо отправить смс на номер 900 с текстом «Спасибо ХХХХ», где ХХХХ - последние 4 цифры номера вашей карты. Сделать это можно и через приложение Сбербанк Онлайн, банкомат или терминал в разделе «Бонусная программа».

Подробная информация о программе «СберСпасибо», уровнях привилегий, партнерах и акциях размещена на сайте банка.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко Фото: материалы пресс-служб

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Сбер постоянно работает над развитием цифровых сервисов для клиентов, они становятся более востребованными. Все большую популярность получает программа лояльности. Владельцы карт СберБанка могут совершать покупки быстро и выгодно. В среднем каждый четвертый участник программы лояльности обменивает накопленные бонусы на скидки у партнеров. С программой «СберСпасибо» вы можете экономить на транспортных поездках, в т. ч. в пригородных поездах и электричках, в аптеках, при обучении-онлайн и не только.