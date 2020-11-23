18 домов в Туле и Рассвете остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник утром, 23 ноября, в тульском поселке Рассвет и самой Туле случились коммунальные аварии. Из-за таких ЧП жители 18 домов временно лишились холодной воды.

С 10 часов утра воду отключили в поселке Рассвет в домах №48, 50, 51, 52, 77. Сами же ремонтные работы проходят в доме №77.

Помимо этого с 7:45 перекрыли воду тулякам, проживающих по следующим адресам: ул. Красноармейский проспект д.17, 19, ул. К.Цеткин д. 3, 9, 11, 13, 5 к1, 5 к2, 5 к3, ул. Бр. Жабровых д.12, ул. Халтурина д. 4, 6. Специалисты устраняют прорыв на перекрестке улиц Халтурина и К.Цеткин.

О том, когда именно закончатся аварийные работы — пока неизвестно. Однако жителей поселка предупредили о временном ухудшении воды по мутности и содержанию железа после окончания ремонта.