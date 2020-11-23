В центре Тулы устанавливают главную новогоднюю елку

В пятницу, 20 ноября, в Туле начали устанавливать главную новогоднюю елку. Она традиционно расположилась на главной площади города. Высотой новогодняя красавица будет ровно 32 метра, а ее ветви украсят 70 световых гирлянд и 4500 игрушек, а возле нее появится новый 3D забор с подсветкой.

Пройти мимо и не запечатлеть этот волшебный момент просто невозможно. Читали поделились с нами своими фото и видео, первыми шагами к новому году на главной площади областной столицы.

Отметим, что также к Новому году улицы города украсят разнообразны световые объекты, фигуры, гирлянды, шары и канделябры. Также, появится фигура быка, символизирующая новый 2021 год.