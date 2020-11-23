За выходные дни в Тульской области трое людей скончались и 293 заразились коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные, 21 и 22 ноября, жители Тулы продолжали заболевать, выздоравливать и умирать от коронавируса. Болезнь все еще бушует в нашем регионе. Так, на 21 ноября стало известно о 147 заболевших людях, а 22 ноября - о 146. Суммарно за два дня инфекция была подтверждена у 293 человек, а за все время наблюдения — у 15 326.

Однако, за минувшие выходные порадовала сильно положительная статистика. Число выздоровевших заметно перевешивало число заболевших. Так, на 21 ноября поступили данные о 221 пациентах, победивших «ковид», а в воскресенье, 22 ноября, стало известно о 199 выписанных. Всего за месяц выходные дни в Тульской области взяли верх над «короной» 420 человек, а за все время наблюдения - 13 286.

Однако, были и летальные исходы. В субботу, 21 ноября, от коронавируса умер один человек, в воскресенье — два. Так, общее количество скончавшихся людей за два дня составило три случая. Всего же в регионе с марта месяца от вируса скончались 464 человека.