Госавтоинспекция предупреждает тульских водителей об ухудшении погодных условий

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22 ноября по прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории области ожидается масштабный циклон. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут осадки в виде снега, в связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В соответствии с этим, тульская Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка может закончиться трагично.

При выпадении осадков водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП.

«Неопытным» водителям следует воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Наиболее опасными для водителей могут стать дороги вне населенных пунктов. Повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов, которым также следует быть внимательными при пересечении проезжей части и переходить дорогу только в установленных местах, а также не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.

Действия каждого участника дорожного движения должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех!