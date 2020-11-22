ЦО №52 в тульском поселке Рассвет из-за коронавируса переходит на удаленку

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Подразделение ЦО №52 в поселке Рассвет временно переходит на дистанционку. Причиной таких вынужденных мер стали выявленные случаи заболевания коронавирусом – инфекцией заболели 2 ученика и 7 сотрудников школы.

Так, с 23 ноября по 3 декабря структурное подразделение Центра образования будет работать на удаленном режиме.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Сотрудники структурного подразделения отстранены от работы. Данные меры обязательны для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и снижения риска возникновения новых случаев COVID-19.