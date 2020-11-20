В Туле началась установка главной новогодней елки Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 ноября, на главной площади Тулы началась установка новогодней зеленой красавицы — 32-метровой елки. Ее украсят 70 световых гирлянд и 4500 игрушек. При этом, возле ели появится еще и новенький 3D забор с подсветкой.

Отметим, что в этом году в областной столице появятся новые новогодние световые объекты. Так на площади Ленина будет установлена фигура символа наступающего года — фигура быка. Также территория областной столицы украсится композициями из новогодних шаров, которые появятся практически во всех городских скверах.

Всего же к Новому году в Туле смонтируют 209 праздничных элементов, среди которых и светодиодные консоли, и различные фигуры животных, и арки с фонтанами, и световые деревья, и серебряные с золотыми олени и многое другое.