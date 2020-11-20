Тульские 11-классники напишут свое итоговое сочинение только в следующем году Фото: Алексей ФОКИН

Итоговое сочинение для 11 классов, которое должно было состоятся 2 декабря, переносит свои сроки из-за неблагополучной эпидобстановки. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Так, по актуальным данным, 11-классники будут писать итоговое сочинение не ранее 5 апреля 2021 года. Отметим, что итоговое сочинение является для выпускников пропуском к сдаче ЕГЭ. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения вместо сочинения.

Также изменится и формат проведения итогового собеседования по русскому языку. Оно же является допуском к ГИА для выпускников 9 классов. Теперь собеседовние намечено на 10 февраля 2021 года и 10 марта и 17 мая 2021 года для дополнительных сроков. Если же эпидобстановка будет неблагоприятной, то форму собеседования определят региональные власти. Так, оно может пройти и в дистанционном формате.