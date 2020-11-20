20 ноября в Ясной Поляне проходят мероприятия в память о Л.Н. Толстом Фото: Алексей ФОКИН

20 ноября, в годовщину смерти писателя, в его усадьбе под Тулой проходят памятные мероприятия. В этот день исполняется 110 лет со дня смерти Льва Толстого. В честь годовщины вход на территорию музея-усадьбы бесплатный. В честь памяти писателя музеем подготовлен проект #ЗдесьЖилТолстой. Он включает в себя восемь фотографий. Каждая из них представляет собой архивное фото писателя, совмещенное с современными видами Ясной Поляны. Это демонстрирует актуальность его идей и произведений в наши дни и показывает, как образ Толстого связывает прошлое и настоящее. В субботу, 21 ноября, в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится концерт ко дню памяти Л.Н. Толстого.