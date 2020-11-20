«Коробка храбрости» собрала игрушки для пациентов Тульской областной детской больницы Фото: материалы пресс-служб

Целью акции, организованной во Всемирный день ребенка, является оказание помощи детям, находящимся на стационарном лечении в детской областной клинической больнице.

«Коробка храбрости» собрала игрушки для пациентов Тульской областной детской больницы Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 20 ноября им переданы развивающие игрушки – наборы «Лего», конструкторы, куклы, настольные игры, раскраски, которые в течении месяца собирались членами и сторонниками партии, активистами волонтерского центра «Единой России» и представителями Центра поддержки гражданских инициатив. К акции присоединились неравнодушные жители города Тула, коллективы МБОУ Воскресенская средняя общеобразовательная школа Дубенского района, волонтерский отряд «Крылья добра», Центр поддержки добровольчества (волонтерства) МО Воловский район, ПАО «Тулачермет, АО «ПОЛЕМА», ООО «КНИ», филиал «DHL» в городе Тула.

«Коробка храбрости» собрала игрушки для пациентов Тульской областной детской больницы Фото: материалы пресс-служб

– Объединять земляков в добрых делах, направленных на содействие нуждающимся в нашей заботе и внимании, – одна из главных задач Центра поддержки гражданских инициатив, – отметила председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Тульской областной Думы Галина Алешина. – Совестные проекты по поддержке многодетных, опекунских семей, общественных организаций инвалидов, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья особенно важны сегодня, в столь трудный период, когда так необходимы положительные эмоции, радость и, конечно, реальная поддержка.

«Коробка храбрости» собрала игрушки для пациентов Тульской областной детской больницы Фото: материалы пресс-служб

Всего для юных пациентов было собрано около тысячи игрушек, которые помогут маленьким пациентам больницы преодолеть волнение и страх, связанные с процедурой лечения и нахождения в стенах лечебного учреждения.

Для этого в процедурных кабинетах, в кабинетах у врачей размещаются емкости с игрушками. За свою смелость малыш сможет получить приятный сюрприз, который поможет развитию кругозора и мелкой моторики. Также игрушки будут находиться в детских комнатах больницы. Ведь нахождение в медицинском учреждении – это не только лечение, но и общение со сверстниками, а также возможность заниматься чем-то полезным.

«Коробка храбрости» собрала игрушки для пациентов Тульской областной детской больницы Фото: материалы пресс-служб

– Активисты волонтерского центра «Единой России» продолжают проводить благотворительные мероприятия для юных земляков, – рассказал координатор горячей линии регионального волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев. – Перед началом нового учебного года была проведена акция «Полка добра», организованная при социальном партнерстве с одним из крупных тульских магазинов канцтоваров. Помощь оказывалась многодетным и малообеспеченным семьям, нуждающимся в канцелярских товарах, школьной форме, учебниках и иных школьных принадлежностях для полноценного и качественного обучения детей. Также в рамках акции «Собери ребенка в школу», организованной при поддержке секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» и депутата Государственной Думы Николая Петрунина, были собраны и переданы школьные наборы для юных первоклассников, проживающих в семьях с непростой жизненной ситуацией.