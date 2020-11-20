Коронавирус в Тульской области, последние данные на 20 ноября: 204 выздоровевших на фоне 144 заболевших

Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 20 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 20 ноября, в Тульской области установлен рекорд по числу выздоровевших. Все они получили отрицательный тест на «ковид» и были выписаны из медучреждений. Напомним, что в Тульской области изменился порядок лечения и выписки пациентов с коронавирусом. Также, за все время наблюдения с болезнью смогли справиться 12 876 жителей Тульской области.

Вместе с тем, продолжают инфекцией и заражаться. Так за прошедшие сутки инфекцию подтвердили у 144 человек. Ими оказались жители Тулы и других районов области. Всего заболевших в регионе — 15 033.

Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 20 ноября 2020

Также, поступили данные и о двух летальных исходах. У этих пациентов был подтвержден COVID-19. Всего с марта месяца от коронавирусных осложнений в области умер 461 человек.