Вечером 20 ноября в Тульской области резко ухудшится погода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня вечером, 20 ноября, в Туле и области резко ухудшится погода. Метеорологи обещают выпадение снега и понижение температуры. Так, ситуация на дорогах, может снова ухудшиться.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что любое ухудшение погоды может стать трагичным, как для водителей, так и для пешеходов. В связи с наступлением зимы, всем автомобилистам настоятельно рекомендуют «переобуть» свою машину в зимнюю резину.

Также, тулякам напомнили о том, что необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и торможений,а также перейти на «зимний» стиль вождения.