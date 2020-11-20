В Туле из-за гололедицы пострадали свыше 80 пешеходов Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В ночь на 19 ноября в Туле прошел ледяной дождь. На утро же все дороги областной столицы покрылись тонким, однако прочным слоем льда. Дорога стала опасной как для водителей, так и для пешеходов.

Так, за вчерашний день, за 19 ноября, более 80 человек обратились в травмпункт. Причиной обращения этих пациентов стали травмы, полученные из-за гололедицы. Так, в большинстве случаев туляки получали переломы запястий или голеностопов.

Помимо этого, непогода стала причиной нескольких ДТП, в которые попали даже большегрузы. Так, один из грузовиков съехал в кювет на Новомосковском шоссе, а второй, машина с песком для дорог, застряла на обочине на улице Горсовета.

Напомним, что «Комсомолка» провела также и свой эксперимент, выйдя на ул.Городской переулок, чтобы проверить, как городские власти и УК борются со льдом на придомовых территориях. К нашему разочарованию, даже к вечеру дорога была настоящей ледяной горкой, по которой даже скатывались школьники.

На сегодняшний день, 20 ноября, ситуация на улице так и не изменилась.