В Богородицке для жителей Тульской области открыли обновленную плотину

Фото: bogoroditskievesti.ru

В Богородицке продолжаются работы по благоустройству города. Так, в течение года главный парк и пруд возле дворца графа Бобринского приводится в капитальный порядок, а также на территории появляются новые объекты.

Стало известно, что наконец-то для горожан открыли проход через плотину, который идет от автовокзала к дворцу. На время работ он был закрыт. Отметим, что но благоустроенной плотине предусмотрена зона отдыха, появилось игровое детское оборудование.

На данный момент основные ремонтные работы на плотине завершены, но благоустройство еще продолжается.