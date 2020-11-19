Туляки могут сообщить о гололедице полицейским в WhatsApp Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В четверг, 19 ноября, тульские дороги покрыл большой и плотный слой надели. Причем коснулась такое природное ЧП почти всех уголков областной столицы. Причиной тому стал ледяной дождь, который шел на протяжение всей ночи и продолжился утром.

Так дорога для автомобилистов и пешеходов стала не только зимней, но еще и опасной. Однако, по словам администрации города, в Туле уже начались работы по обработке дорог реагентами и песком.

При этом, есть ет участки, до которых спецслужбы еще не добрались. Теперь туляки могут помочь и себе и городу избавиться от опасного льда.

Для этого необходимо написать в WhatsApp на номер 89993740598. В сообщении нужно указать участок дороги, наименование населенного пункта и улицы, а также отправить фотографию с месте оледенения.

На полученную информацию отреагирую сотрудники ГИБДД и примут возможные меры.