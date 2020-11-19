Что делать тулякам с коронавирусом, если врачи отказывают в выдаче лекарств? Фото: Алексей ФОКИН

В начале ноября на одном из региональных совещаний оперштаба по коронавирусу были объявлены новые корректировки в работе врачей, которые приходят к пациентам на дом. Так, к тулякам, которые лечатся на дому, терапевты будут приходить на вызов, имея при себе экспресс-тесты (результат за 15 минут) на коронавирус. Также, у врачей будут с собой необходимые лекарства для лечения болезни, если тест покажет положительный результат.

После такой довольно-таки позитивной новости, у жителей Тулы и области возникло много наводящий вопросов. Одним из самых ярких стал:

- А что делать, если отказывают в выдаче лекарств с подтверждённым ковидом?

«Комсомолка» решила разобраться в этом вопросе.

- Конечно, нужно разбираться в каждом конкретном случае, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе регионального Минздрава. - Возможно, у человека диагноз Covid-19 не поставлен официально. В этом случае врач может отказать в выдаче лекарств. Если все же возникают спорные ситуации, лучше обращаться на горячую линию в конкретную поликлинику.

При этом в Минздраве отмечают, что каждый контактирующий с заболевшим ковидом человек, также должен пройти обычное обследование или экспресс-тест при вызове врача на дом. Аналогичным образом, если результат будет положительным, то человека обеспечат лекарствами, в противном случае — пациентам будет рекомендован другой перечень препаратов.

Также, во всех возникающих вопросам тулякам помогут разобраться на горячих линиях Минздрава и Роспотребнадзора.

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Тульской области функционирует по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по телефону 8(4872) 55-55-50.

«Горячая линия» министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-44-44-003.

Время работы: с 9:00 до 18:00 часов, с понедельника по субботу.