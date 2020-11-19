В центре Тулы происходит автомобильный хаос Фото: соцсети

18 ноября в YouTube туляк поделилась своим недоумением. Прямо в центре Тулы на перекрестке проспекта Ленина и Советской автомобилисты устроили хаос, нарушая ПДД и вводя в заблуждение других водителей.

Так сразу три автомобиля выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора, при этом приехав стоп линию. Кто-то из них решил объехать правильных автомобилистов по трамвайным путям. Так, выехав на перекресток и убедившись, что встречная полоса прекратила движение трое нарушителей проехали каждый в своем направлении: двое — прямо, а один повернул направо, при этом совершив маневр не с положенной полосы и не по специальной стрелке.

В центре Тулы происходит автомобильный хаос Фото: соцсети

Отметим, что лихачи совершали свои маневры все еще на запрещающий для них сигнал светофора.