Туляков будут оповещать о самоизоляции через мессенджеры, смс и другие способы связи

Жители Тульской области, контактирующие с коронавирусными пациентами, могут сообщить о самоизоляции через мессенджеры, смс и другие способы связи Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области всех пациентов, переболевших коронавирусом и проходивших лечение в стационарах, будут выписывать после получения первого отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР. Повторную сдачу будут назначать только тому, у кого тест подтвердился. Об этом стало известно после внесения корректировок в постановление №35 Главного санитарного врача РФ.

Помимо этого, теперь все те, кто находился в контакте с заболевшими будут получать уведомления об обязательной самоизоляции дистанционно — по телефону, через мессенджеры WhatsApp, СМС-оповещения, по электронной почте и используя другие каналы связи.

В ближайшие дни в регионе будет отработана новую систему оповещения граждан, которая будет обеспечивать, а также, возможно синхронизируется с процессом оформления больничных листов.

О данных нововведениях стало известно после совещания Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ 18 ноября. По его итогам губернатор Тульской области провел совещание и с региональными чиновниками.