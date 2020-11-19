Коронавирус в Тульской области, последние данные на 19 ноября: число выздоровевших "переплюнуло" заболевших больше, чем на 100 человек

Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 18 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 19 ноября, в Тульской области за минувшие сутки зафиксировали новый коронавирусный антирекорд — 143 заболевших человека. В их числе оказались жители Тулы и области. Всего за время наблюдения в области коронавирусом успели заразиться 14 899 человек.

Вместе с тем, за минувшие сутки был установлен и рекорд по выздоровевшим людям - 252 пациента были выписаны из медучреждений. Им пришел отрицательный результат анализа на «ковид». Всего с марта месяца COVID-19 смогли победить 12 672 человека.

Однако продолжают от коронавируса и умирать. Так, за прошедшие сутки пришла информация еще о двух пациентах, которые скончались с подтвержденным коронавирусом. В общем количестве число умерших от коронавируса в регионе составило 459 человек.