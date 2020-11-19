На переулке Володарского в Туле сгорел дом и погибли два человека Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 18 ноября в Туле в службу МЧС сообщили о пожаре в жилом доме, что находится на переулке Володарского. О происшествии стало известно в 23:09 по мск. Через 6 минут пять пожарных расчетов уже были у горящего дома.

Пожар потушили уже в 23:45 по мск. Пресс-служба МЧС сообщила о двух пострадавших людях. Огонь унес жизнь двух людей: 60-летнего мужчины и 59-летней женщины.

Дом же полностью выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.