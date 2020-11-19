День ракетных войск и артиллерии Почему праздник отмечается 19 ноября Фото: материалы пресс-служб

Двумя годами ранее в этот день началась операция «Уран» - советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. Это сражение стало переломной точкой в противостоянии фашистам не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне. И артиллерия сыграла в нем одну из главных ролей.

«Богом войны» артиллерию Сталин назвал еще в 40-м («В современной войне артиллерия - это бог… Кто хочет перестроиться на новый современный лад, должен понять - артиллерия решает судьбу войны»).

Ракетные войска и артиллерия и сегодня считаются основным средством огневого и ядерного поражения противника во время боевых действий. РВиА - это род Сухопутных войск. Они состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, полков и дивизионов - отдельных и входящих в состав дивизий, бригад и военных баз Российской армии. Начальником РВиА сейчас является генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Та, с кого началась реактивная артиллерия

В годы Великой Отечественной войны советская реактивная артиллерия не имела равных себе по другую сторону фронта. Несмотря на то, что печально знаменит немецкий реактивный миномет Nebelwerfer, он был значительно менее мобильным и имел в полтора раза меньшую дальность стрельбы.

Американская армия только в 1943 году приняла на вооружение 114-миллиметровые реактивные снаряды М8, для которых разработали три типа пусковых установок. Установки типа Т27 больше всего напоминали советские «Катюши». Существовал еще вариант Т23: тот же пакет из восьми направляющих устанавливался на шасси «Виллиса». А самым мощным по силе залпа был вариант установки Т34: 60 (!) направляющих, которые устанавливались на корпусе танка «Шерман».

Но все эти системы были, по сути, только подобием советской реактивной артиллерии: догнать или превзойти «Катюшу» им не удалось ни по распространенности, ни по боевой эффективности, ни по масштабам производства, ни по известности. Неслучайно же именно слово «Катюша» по сей день служит синонимом слова «реактивная артиллерия», а сама БМ-13 стала родоначальницей всех современных реактивных систем залпового огня.

Традиции

Одной из главных традиций Дня ракетных войск и артиллерии является возложение венков к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В торжественной церемонии принимают участие действующие военачальники и ветераны, военно-служащие роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, школьники-кадеты.

Ну и, конечно, в честь праздника обязательным будет артиллерийский салют.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Фото: Алексей ФОКИН

- Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! С момента появления и до наших дней отечественная артиллерия надежно стоит на защите Родины.

Из поколения в поколение вы храните и передаете славные боевые традиции, оберегаете мирных граждан, обеспечиваете безопасность России. При этом вы проявляете отличную подготовку и выучку.

Тульская область продолжает вносить большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создавая передовое вооружение для ракетных войск и артиллерии.

Уверен, что вы и впредь будете с честью исполнять свой долг, так же верно служить Отечеству, как это делали ваши предшественники – герои Великой Отечественной войны.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра! Успехов в службе на благо России!

Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ Евгений Анатольевич Дронов:

Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ Евгений Анатольевич Дронов Фото: материалы пресс-служб

Дорогие друзья! С Днем ракетных войск и артиллерии!

«Бог войны» - так называют артиллерию, и столь высокое уважение к этому роду войск вполне оправдано. Артподготовка начинает и чаще всего определяет исход любого наземного сражения, и превосходство в огневой мощи является решающим фактором в лобовом столкновении с врагом. Ярчайшей иллюстрацией тому служит переломный момент Великой Отечественной войны – контрнаступление советских войск под Сталинградом, начавшееся 19 ноября 1942 года с артиллерийских залпов. В память об этом великом событии артиллеристы и ракетчики России отмечают свой профессиональный праздник.

Передовые достижения науки, техники, военной мысли вывели ракетные войска и артиллерию на современный, качественно новый уровень. Теперь этот день объединяет тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами укрепляет обороноспособность России. Поздравляю с праздником всех, кто защищает Родину с оружием в руках, кто конструирует и совершенствует это оружие и кто его производит.

Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Николаевич Курилов:

Генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Николаевич Курилов Фото: материалы пресс-служб

Уважаемые военнослужащие, ветераны ракетных войск и артиллерии! Дорогие коллеги-оборонщики! Примите поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии!

Мы все своим трудом, своими знаниями и боевыми навыками, делаем большое дело на благо нашей любимой Родины.

Тула – не просто оружейная столица. Это город, где знают, какой ценой куется современная военная слава России, помнят и чтут славные боевые традиции наших отцов и дедов. Неслучайно именно Тула когда-то была одним из первых городов страны, где прозвучали праздничные артиллерийские залпы в честь нового праздника. В Указе Президиума Верховного Совета СССР это объяснялось важной ролью Тулы в развитии артиллерии.

Артиллерийские и ракетные войска – и сейчас главная ударная сила Сухопутных войск России. На них возлагаются самые сложные и ответственные боевые задачи. Тульские оборонные предприятия вносят огромный вклад в развитие ракетно-артиллерийского вооружения. Наше оружие все так же самое современное, отвечающее главным задачам дня: оно должно обеспечивать мирное небо над нашей страной, дальнейшую плодотворную работу мирных граждан на благо России!

Мужества и решительности вам, стойкости и выдержки при выполнении своего профессионального долга! Счастья и любви вашим семьям!

Генеральный директор АО Центральное бюро аппаратостроения Александр Викторович Хомяков:

Генеральный директор АО Центральное бюро аппаратостроения Александр Викторович Хомяков Фото: материалы пресс-служб

Дорогие туляки! Коллеги- оружейники! День ракетных войск и артиллерии — особый для нас праздник.

Во все времена в Туле умели совершать невозможное. В дни осады героические зенитчики стойко обороняли город, а рабочие организовали выпуск нового оружия и ремонт любой боевой техники в практически опустевших цехах оружейного производства. Это было трудно, но они это сделали.

Тульские конструкторы разрабатывали уникальные виды вооружения. Все это било по врагу и помогало побеждать бойцам Красной армии. Мы гордимся тем, что тульские оружейники внесли большой вклад в историческую Победу нашего народа. Но и в мирное время туляки своими делами обеспечивают безопасность своей Родины. Наше оружие прошло проверку во многих современных военных конфликтах. После знакомства с ним агрессоры, как правило, забывали о своих милитаристских замыслах – и это главный итог нашей работы. Производя оружие, мы поддерживаем мир на этой планете.

Спасибо военнослужащим за мужество и отвагу, за верность воинскому долгу и присяге. Вы - подлинные патриоты, надежные защитники нашего Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в укреплении обороноспособности России и мирного неба над головой!