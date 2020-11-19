В Тульскую область пришли «Новые люди»

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» начала готовиться к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Представительства партии уже есть практически во всех регионах страны. А недавно отделение появилось и в Тульской области.

Фото: партия "Новые люди"

- Мы встречаемся с местными жителями, формируем актив тульского отделения, ведем подбор кандидатов в депутаты, - говорит руководитель штаба «Новых людей» в Тульской области Иван Николайчук. - 21 ноября проведем развивающий семинар «Город героев». На нем жители области смогут предложить свои идеи по улучшению качества жизни в регионе. А мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку.

Кстати, о всех своих проектах в Тульской области, партия «Новые люди» сообщает у себя на страничках в социальных сетях - Вконтакте и Инстаграм.

Фото: партия "Новые люди"

Сама партия «Новые люди» появилась 1 марта 2020 года. И прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком на сентябрьских выборах.

- Сейчас формируется список кандидатов в депутаты Госдумы, - сообщил лидер партии Алексей Нечаев. – По опросам ВЦИОМ, 39% жителей России хотят перемен, выступают за развитие. А к выборам в Госдуму эта цифра может стать еще больше, как мы предполагаем.

Партия «Новые люди» своей целью наметила обновление власти, снижение участие государства в экономике. Кроме того, она выступает за поддержку малого бизнеса и самозанятых, и за бережное отношение к окружающей среде.