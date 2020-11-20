По Тульской области объявили метеопредупреждение: мокрый снег, ледяной дождь, гололед и сильный ветер Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 ноября, по Тульской области метеорологи объявили метеопредупреждение. Так в ближайшие 1-3 часа, на территории региона ожидается гололед, ледяной дождь, мокрый снег, налипание снега на провода и деревья, гололедица, а также порывы ветра 12-17м/с.

Советуем тулякам быть осторожнее. Водителям и пешеходам соблюдать ПДД, а также соблюдать правила безопасности в неблагоприятных погодных условиях.

При возникновении ЧС и других происшествий, звоните по телефонам: 112, 101.