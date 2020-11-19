фото: стоп-кадр

В среду, 18 ноября, в Туле на улице Скуратовская произошло серьезное ДТП: на дороге столкнулся легковой автомобиль Ford EcoSport и пассажирская маршрутка Peugeot Boxer. Как стало известно,в ДТП пострадало 10 человек, из которых три- это дети 7, 8 и 17 лет. Шестеро человек госпитализировали, однако пятерых из них отпустили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии на момент столкновения были не определены. Однако вечером в соцсетях появилось видео с момента столкновения двух транспортных средств.

Как мы видим, что легковушка выехала на полосу встречного движения по неопределенным обстоятельствам, что привело к столкновению с общественным транспортом. Столкновение пришлось прямо «лоб в лоб».

Появилось видео с моментом ДТП на улице Скуратовской в Туле Фото: материалы пресс-служб

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС и скорой медицинской помощи.