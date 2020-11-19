19 ноября в Туле наступил День жестянщика Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 ноября, в Туле наступил День жестянщика. Так, автомобильные и пешеходные дороги сплошняком покрыл слой гололедицы, что ввело в небольшой стресс как пеших участников движения, так и водителей.

Моросящий дождь и минусовая температура сделали свое дело — дороги стали зимними, но при этом опасными. При этом ни одна из дорог не была посыпана песком или реагентом. Управляющие компании снова не доследили за погодными условиями и не были преждевременно подготовлены к зимнему сезону.

Обращаем внимание всех участников дорожного движения, что 19 ноября дороги в Туле могут быть опасны для каждого. Напоминаем водителям правила движения во вренмя гололедицы:

1. Необходимо ездить только на зимней резине.

2. Обязательно соблюдать скоростной режим. Чем ниже скорость, тем послушней автомобиль.

3. Держим дистанцию. Чтобы правильно рассчитать дистанцию до следующего авто, умножаем скорость вашего автомобиля на два. Полученное число — это то расстояние в метрах, которое необходимо держать до следующего транспортного средства.

4.Нельзя совершать никаких резких движений: ни рулём, ни газом.

5. На поворотах сбрасываем газ, а ускорение и торможение транспортного средства делаем медленно.

6.На механической коробке нужно преимущественно тормозить двигателем, т.е. вместо педали тормоза необходимо переключиться на пониженную передачу.

7. Основные ПДД в такой дорожной ситуации и погодных условиях необходимо соблюдать с наибольшей строгостью, а на дороге быть более аккуратным.