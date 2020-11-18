В Туле на улице Скуратовская жестко столкнулись маршрутка и иномарка Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 18 ноября, около 16:45 по мск в Туле на улице Скуратовской жестко столкнулись маршрутка №62 и легковой автомобиль «Форд Эко Спорт».

При этом столкновение было настолько сильным, что у общественного транспорта выбило стекла, покосилась дверь и серьезно повредился передний бампер. Легковой автомобиль тоже понес сильные повреждения передней части. Известно, что за рулем легковушки находилась 51-летняя женщина.

По предварительной информации, в аварии пострадали два водителя транспортных средств и 9 пассажиров микроавтобуса, трое из которых дети 7, 8 и 17 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медики. На дороге образовалась сильная пробка.