Спортивно-игровой комплекс оборудуют к летним школьным каникулам

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев

В среду, 18 ноября, секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев провел дистанционный прием жителей Белевского района на площадке региональной общественной приемной Председателя партии. Прием проводился посредством видеоконференцсвязи и затронул вопросы благоустройства и газификации сельских территорий.

Староста деревни Астафьево Максим Пронякин обратился с просьбой организовать общественное пространство для досуга и отдыха местной детворы и молодежи.

Прием жителей Белевского района прошел дистанционно в среду, 18 ноября

Сегодня качество жизни в населенном пункте, где проживает 195 человек, улучшается. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» обновляются старые коммуникации и оборудование, появляются современные объекты жизнеобеспечения. Здесь отремонтирована дорога, появились новые остановочные павильоны, по программе «Народный бюджет» вместо двух старых появилась одна новая водонапорная башня. В рамках программы, реализуемой по поручению губернатора Алексея Дюмина, при поддержке секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Воробьева и депутата Госдумы Николая Петрунина отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт, который, помимо Астафьево, будет обслуживать жителей 12 близлежащих населённых пунктов. Кроме этого, по инициативе и при содействии Николая Воробьева ФАП был газифицирован.

Жители деревни и ее окрестностей рады произошедшим изменениям – это во многом будет способствовать дальнейшему развитию территории, поможет привлечь сюда новые кадры, фермеров, и, что самое важное – предотвратить отток молодежи. Заботясь о подрастающем поколении астафьевцев, местный староста вместе с земляками задумал соорудить недалеко от обновленного ФАПа спортивно-игровую площадку. И в этом деле без поддержки селянам не обойтись.

– К Дню защиты детей, к началу летних каникул обязательно оборудуем такое общественное пространство, где будет комфортно и интересно, – ответил Николай Воробьев. – Предварительно посоветуемся с жителями, узнаем их мнение. Постараемся сделать площадку, где детвора сможет играть, а ребята постарше заниматься спортом, например, воркаутом. Позаботимся и об освещении этого комплекса. Он должен нравиться детям, включать разные элементы для малышей, подростков, молодежи, и быть безопасным.

Кроме этого, во время общения с белевцами обсуждались перспективы ремонта двух дорог по программе «Формирование комфортной городской среды» в райцентре. Местным властям пришлось расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком, не выполнившим свои обязательства, и сегодня новый исполнитель работ уже готов к ним приступить. До конца года объекты будут сданы в эксплуатацию.

Прием проводился в формате видеоконференции и затронул вопросы благоустройства и газификации сельских территорий

Также во время приема рассматривались вопросы газификации домов на улице Толстого в Белеве и деревни Володьково – по этим обращениям будет проведена соответствующая работа, они взяты на депутатский контроль.

По просьбе представителей общественности Николай Воробьев обеспечит полугодовой подпиской на газету «Белевская правда» местных активистов, старших по домам и, конечно, ветеранов города воинской доблести, которым любимое печатное издание благодаря помощи лидера тульских единороссов предоставляется бесплатно на постоянной основе.