В Тульской области пациентов, победивших коронавирус, смогут выписывать после первого отрицательного результата теста Фото: Алексей ФОКИН

16 ноября в постановлении Главного государственного санитарного врача появились новые изменения. Теперь пациентов, переболевших COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста. Ранее для выписки было необходимо сдать несколько тестов для получения очного результата. В том случае, если первый тест на «ковид» покажет все-таки положительный результат, то человеку назначат повторную сдачу только через три дня. Если же пациент проходит стационарное лечение, то его могут выписать и до получения отрицательных результатов, но только в том случае, если он не проживает в коммунальной квартире, общежитии или в гостинице.

Те жители, у которых в течение 14 дней после контакта с заболевшим коронавирусом не проявились клинические симптомы, могут выйти с самоизоляции, не сдавая при этом тест. Однако, если же признаки ОРВИ появились, то необходимо вызвать врача на дом и сдать анализы.

Постановление Роспотребнадзора заболевшим COVID-19 и контактным лицам больше не выдается. Теперь жителей, кому необходима самоизоляция, будут информировать по телефону, в смс-сообщениях или по электронной почте. Информация о контактном жителе будет направлена самим ведом своём в поликлинику по месту прикрепления. Далее врачи будут оформлять больничный на 14 дней в дистанционном режиме.

Отметим, что теперь по обновленному постановлению, сроки выполнения исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с того момента, как взятый материал в лабораторию.