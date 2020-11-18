Коронавирус в Тульской области, последние данные на 18 ноября: число выздоровевших перевесило заболевших

Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 18 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 18 ноября, в Тульской области зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом во второй его волне. Так, за минувшие сутки болезнь была обнаружена у 140 человек. В числе заразившихся оказались жители Тулы и области, все были изолированы своевременно. В общем количестве число заболевших с марта месяца — 14 746 человек.

Вместе с тем продолжается хорошая динамика и по выздоровлению от ковида. На этот раз из медучреждений выписали 141 пациента, которые справились с «короной». Всего с марта месяца в регионе болезнь смогли победить 12 420 человек.

Однако продолжаются и смертельные исходы. Так за минувшие сутки поступили данные о трех пациентах, которые скончались с подтвержденным «ковидом». Всего орт инфекции в регионе умерло 457 человек.