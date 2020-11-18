В Тульской области 174 студента педуниверситета вышли в школы вместо учителей Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент в школах региона вместо педагогов вести уроки вышли 174 студента пединститута. Связано это с тем, что многие педагоги относятся к возрастной категории 65+, поэтому вынуждены находится на обязательной самоизоляции из-за неблагополучной эпидобстановки.

Так, в школу в основном вышли студенты, замещающие учителей начальных классов, математики, русского языка, иностранных языков, физики, химии. Однако начинающих педагогов не бросают одних, курируют их работу опытные педагоги или заместители директора по учебной работе.

Напомним, что на настоящий момент 826 учителей различных школ региона не посещают работу из-за различных болезней. На больничный ушли и 7396 школьников.