Свыше 7000 школьников и 800 педагогов в Тульской области не ходят на занятия из-за различных болезней

Свыше 7000 школьников и 800 педагогов не ходят на занятия из-за респираторных болезней Фото: Алексей ФОКИН

По актуальным данным на 17 ноября почти все школы области работают в штатном режиме. Об этом сообщила глава регионального минобразования. На дистант перешло всего одно учреждение среднего профобразования.

Частично в дистанционном формате обучаются 537 учеников, работают 27 классов в 10 школах. Также, на частично на удаленку перешли 411 студентов из 20 групп в 4 сузах. Однако полностью деятельность прекратилась в восьми группах семи детских садов. На домашнее воспитание ушли 142 ребенка. Причиной тому стал коронавирус.

Также отметим, что из-за различных заболеваний в учебных учреждениях отсутствуют 7396 школьников — это всего лишь 5% от общей численности, и 826 педагогов, что составляет 6,5% от общего количества педсостава региона.