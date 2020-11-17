В Туле проходят съемки нового полнометражного фильма "Я иду искать"
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В областной столице стартовали съемки новой полнометражной кинокартины «Я иду искать». Изначально фильм хотели назвать«Смерти нет». Жанр фильма необычный — психологический триллер. Сам же сюжет расскажет о том, как непроста жизнь врачей не только в профессиональном плане, но и душевном.
В Туле проходят съемки нового полнометражного фильма "Я иду искать"
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Роль главной героини Елены досталась известной российской актрисе Марине Александровой. А главного врача сыграет Максим Виторган.
В Туле проходят съемки нового полнометражного фильма Я иду искать
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так врач скорой помощи вместе с бригадой выезжает на место место стрельбы в порту. Там они видит одного из погибших, которым оказывается ее собственный сын. Немного спустя Елена начнет свое личное расследование, пытаясь понять, как ее чадо оказалось в криминальной компании, а также всю систему взаимоотношениях в своей семье.
В Туле проходят съемки нового полнометражного фильма "Я иду искать"
Фото: Игорь КОПЫТОВ
В Туле проходят съемки нового полнометражного фильма "Я иду искать"
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Режиссером фильма является выпускник ВГИКа и победитель Международного студенческого кинофестиваля «ВГИК» 2017 года, Евгений Дудчак.
Режиссер фильма Евгений Дудчак
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Тула, как место съемок, была выбрана не случайно. Здесь, по взгляду режиссера, сохранилось много старых дворов и домов, где живет простой трудовой народ со своими проблемами и даже криминальными связями.
В Туле проходят съемки нового полнометражного фильма "Я иду искать"
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Съемочный процесс в Туле продлится на протяжении пяти дней. Премьера фильма планируется на апрель 2021 года.