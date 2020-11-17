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Коронавирус Covid-19

Тульские единороссы организовали поставку питьевой воды в Алексинскую райбольницу

Для нужд лечебного учреждения, где действует инфекционный госпиталь, передан гуманитарный груз
Источник:kp.ru
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В лечебное учреждение передано более 500 бутылок воды для пациентов и медперсонала.

В лечебное учреждение передано более 500 бутылок воды для пациентов и медперсонала.

Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 16 ноября, по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» организована первая поставка питьевой воды для нужд Алексинской районной больницы № 1 им. В. Ф. Снегирёва, где действует инфекционный госпиталь по лечению больных с коронавирусом. Благотворительная акция поддержана депутатом Госдумы Николаем Петруниным и депутатом Тульской областной Думы, генеральным директором «Алексинского химического комбината» Павлом Мишуниным. Благодаря их содействию и участию волонтеров в лечебное учреждение передано более 500 бутылок (это свыше 700 литров) воды для пациентов и медперсонала. Доставка гуманитарной помощи будет производиться еженедельно в зависимости от потребностей больницы.

Неделю назад в Алексинскую больницу поступил паллет пятилитровых бутылей воды от единороссов соседнего Ясногорского района. В местном отделении партии так же готовы продолжать помогать медикам по мере необходимости – поддержка врачей, стоящих на передовой борьбы с COVID-19 сегодня вновь в приоритете волонтерской работы.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев

Фото: материалы пресс-служб

– В рамках благотворительной акции «Спасибо врачам» представители партии и ее добровольческий корпус продолжают оказывать поддержку учреждениям здравоохранения и жителям региона, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В эту важную и необходимую работу включились члены и сторонники «Единой России», ее социальные партнеры и депутаты всех уровней. В трудные времена очень важно чувствовать поддержку – и делами, и добрым словом. Именно с этой позиции выстраивается работа нашего волонтерского центра.

На базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Туле действует волонтерский центр, объединивший сотни активистов, неравнодушных жителей, представителей общественных организаций.

На базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Туле действует волонтерский центр, объединивший сотни активистов, неравнодушных жителей, представителей общественных организаций.

Фото: материалы пресс-служб

С 26 марта на базе региональной общественной приемной партии в Туле действует волонтерский центр, объединивший сотни активистов, неравнодушных жителей, представителей общественных организаций. Оказывается адресная помощь пожилым и одиноким, многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и, конечно, доставка гуманитарных грузов от регионального отделения «Единой России» (продуктов, воды, средств индивидуальной защиты, бытовой техники и оборудования) в инфекционные госпитали, а также обеспечение медиков транспортными средствами.

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