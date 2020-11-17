Тульские единороссы организовали поставку питьевой воды в Алексинскую райбольницу

В лечебное учреждение передано более 500 бутылок воды для пациентов и медперсонала. Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 16 ноября, по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» организована первая поставка питьевой воды для нужд Алексинской районной больницы № 1 им. В. Ф. Снегирёва, где действует инфекционный госпиталь по лечению больных с коронавирусом. Благотворительная акция поддержана депутатом Госдумы Николаем Петруниным и депутатом Тульской областной Думы, генеральным директором «Алексинского химического комбината» Павлом Мишуниным. Благодаря их содействию и участию волонтеров в лечебное учреждение передано более 500 бутылок (это свыше 700 литров) воды для пациентов и медперсонала. Доставка гуманитарной помощи будет производиться еженедельно в зависимости от потребностей больницы.

Неделю назад в Алексинскую больницу поступил паллет пятилитровых бутылей воды от единороссов соседнего Ясногорского района. В местном отделении партии так же готовы продолжать помогать медикам по мере необходимости – поддержка врачей, стоящих на передовой борьбы с COVID-19 сегодня вновь в приоритете волонтерской работы.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

– В рамках благотворительной акции «Спасибо врачам» представители партии и ее добровольческий корпус продолжают оказывать поддержку учреждениям здравоохранения и жителям региона, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В эту важную и необходимую работу включились члены и сторонники «Единой России», ее социальные партнеры и депутаты всех уровней. В трудные времена очень важно чувствовать поддержку – и делами, и добрым словом. Именно с этой позиции выстраивается работа нашего волонтерского центра.

На базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия" в Туле действует волонтерский центр, объединивший сотни активистов, неравнодушных жителей, представителей общественных организаций. Фото: материалы пресс-служб

С 26 марта на базе региональной общественной приемной партии в Туле действует волонтерский центр, объединивший сотни активистов, неравнодушных жителей, представителей общественных организаций. Оказывается адресная помощь пожилым и одиноким, многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и, конечно, доставка гуманитарных грузов от регионального отделения «Единой России» (продуктов, воды, средств индивидуальной защиты, бытовой техники и оборудования) в инфекционные госпитали, а также обеспечение медиков транспортными средствами.