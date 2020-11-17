В Туле началась масштабная установка новогодних композиций и украшений Фото: материалы пресс-служб

В Туле проходят масштабные работы по украшению города. Областная столица готовится ко встрече Нового 2021 года. В рамках новогодней подготовки, в Туле устанавливают праздничные конструкции на улицах, в скверах и общественных пространствах.

Во вторник. 17 ноября, работники украшали площадь искусств. Там устанавливали праздничную арку с подсветкой и новогодние канделябры. Всего в Туле планируют установить 209 различных праздничных конструкций, 20 из которых будут для города новыми. Такие композиции появятся и на площади Ленина. Там же, на главной площади города, появятся новые арки и фигура быка, что является символом 2021 года.

Также преобразятся и Казанской набережной, и ул. Металлистов. Всего на 28 объектах будут установлены следующие новогодние элементы:

- световые животные (белка, заяц, медведь, медвежонок) – 2 комплекта;

- канделябр – 64 шт.;

- ель «Тайга» - 5 шт.;

- световая конструкция «Арка» - 2 шт.;

- входная группа «Арка» - 4 шт.;

- французская арка – 7 шт.;

- световые деревья – 24 шт.;

- фонтан – 2 шт.;

- световые фонарики – 70 шт.;

- золотой шар – 2 шт.;

- серебряные олени – 3 шт.;

- золотые олени – 1 шт.;

- входная группа «Новогодние арки» (состоит из 3-х арок) - 1 шт.;

- светодиодная консоль «Бокал» - 6 шт.;

- фигура «Бык» - 1 шт.;

- световая инсталляция «2021» - 1 шт.;

- конструкция из шаров – 12 шт.;

20 ноября на площади Ленина начнется установка главной елки высотой 32 м. Новогоднюбю красавицу украсят 70 световых гирлянд и 4500 игрушек. Также возле нее появится 3D забор с подсветкой.