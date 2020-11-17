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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 17 ноября: число выздоровевших приблизилось к количеству заболевших

Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 17 ноября 2020
Источник:kp.ru
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Последние данные о коронавирусе в Тульской области на 17 ноября 2020

Последние данные о коронавирусе в Тульской области на 17 ноября 2020

Фото: материалы пресс-служб

Коронавирус в Тульской области если и не сбавляет обороты, то радует количеством выздоровевших туляков. Так, на вторник 17 ноября, получили отрицательные тесты на Covid-19 135 туляков, прошедших лечение или перенесших заболевание в бессимптомной форме.

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Тульской области держится на уровне предыдущего дня: официально зарегистрированных больных ковидом - 138 человек.

Сообщается об одном летальном случае.

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