Коронавирус в Тульской области, последние данные на 17 ноября: число выздоровевших приблизилось к количеству заболевших

Последние данные о коронавирусе в Тульской области на 17 ноября 2020 Фото: материалы пресс-служб

Коронавирус в Тульской области если и не сбавляет обороты, то радует количеством выздоровевших туляков. Так, на вторник 17 ноября, получили отрицательные тесты на Covid-19 135 туляков, прошедших лечение или перенесших заболевание в бессимптомной форме.

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Тульской области держится на уровне предыдущего дня: официально зарегистрированных больных ковидом - 138 человек.

Сообщается об одном летальном случае.