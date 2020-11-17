Тульское отделение Сбербанка наградило учителей «Золотой 1000 России» и авторов лучших «Писем ветерану»

В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне. Фото: материалы пресс-служб

Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области.

В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие работы вошли в итоговый сборник, переданный ветеранам Великой Отечественной войны и музеям воинских частей.

Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям. Фото: материалы пресс-служб

Церемония награждения проходила в режиме видео-конференц-связи. В церемонии приняли участие министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что акция «Письмо ветерану» с воодушевлением поддержана ребятами, учителями и министерством образования региона:

- Отдельная благодарность всем участникам акции и, конечно, Тульскому отделению ПАО Сбербанк, которое выступило инициатором этого важного и нужного мероприятия.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко Фото: материалы пресс-служб

- Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям. Люди нашего, старшего поколения были ближе к войне, имели уникальную возможность ежедневно общаться с ветеранами, узнавать из первых уст живые воспоминания. Благодаря нашей акции школьники получили возможность написать письма ветеранам, проявить эмпатию, почувствовать и творчески осмыслить те непростые годы – и это очень важно.

Экземпляр сборника, почетные дипломы и памятные подарки получили:

- Титова Анастасия, МОУ "Кукуйский ЦО",

- Авагян Мэри, МКОУ СОШ № 1 г. Кимовск (в настоящее время является студенткой),

- Петрухина Алина, МБОУ «СОШ № 8»,

- Воробьева Ирина, МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,

- Кирциянов Сергей, МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,

- Лагвилава Нина, МБОУ «Лицей»,

- Гохгалтер Татьяна, МБОУ "Плавская СОШ №2" (в настоящее время - студентка),

- Рыльских Ксения, МКОУ СОШ "МО Славный",

- Куприянова Ольга, МКОУ "СОШ №1 п. Теплое" (в настоящее время - студентка),

- Ревина Дарья, МБОУ «ЦО № 19 (в настоящее время - студентка),

- Русакова Кристина, МБОУ ЦО №42,

- Филоненко Анна, МБОУ «ЦО – гимназия № 11»,

- Нелепа Валерия, МБОУ ЦО № 25.

Также в рамках мероприятия были вручены награды участникам конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области «Золотая 1000 учителей России». 8 учителей вошли в символическую «Золотую тысячу» лучших педагогов нашей страны.

Мероприятие, прошедшее в формате видеоконференции, объединило всех участников. Фото: материалы пресс-служб

Подарки от Тульского отделения Сбербанка и сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к виртуальной СберБибилиотеке получили:

- Клепукова Татьяна Викторовна, МБОУ «Гимназия №1 – Центр образования»,

- Кулиненкова Анастасия Николаевна, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»,

- Петрова Светлана Анатольевна, государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4»,

- Рыжикова Светлана Павловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,

- Титова Галина Юрьевна, МБОУ «Центр образования №34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»,

- Чудинова Ирина Викторовна, МБОУ «Центр образования №24»,

- Широков Александр Григорьевич, МБОУ «Центр образования №36»,

- Яковлева Ольга Владимировна, МБОУ «Лицей №1».

Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области. Фото: материалы пресс-служб

В завершение церемонии награждения были зачитаны фрагменты из лучших писем-сочинений участников акции «Письмо ветерану».