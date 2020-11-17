Тульское отделение Сбербанка наградило учителей «Золотой 1000 России» и авторов лучших «Писем ветерану»

В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: материалы пресс-служб
Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области.
В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие работы вошли в итоговый сборник, переданный ветеранам Великой Отечественной войны и музеям воинских частей.
Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям.
Фото: материалы пресс-служб
Церемония награждения проходила в режиме видео-конференц-связи. В церемонии приняли участие министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко.
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что акция «Письмо ветерану» с воодушевлением поддержана ребятами, учителями и министерством образования региона:
- Отдельная благодарность всем участникам акции и, конечно, Тульскому отделению ПАО Сбербанк, которое выступило инициатором этого важного и нужного мероприятия.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко
Фото: материалы пресс-служб
- Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям. Люди нашего, старшего поколения были ближе к войне, имели уникальную возможность ежедневно общаться с ветеранами, узнавать из первых уст живые воспоминания. Благодаря нашей акции школьники получили возможность написать письма ветеранам, проявить эмпатию, почувствовать и творчески осмыслить те непростые годы – и это очень важно.
Экземпляр сборника, почетные дипломы и памятные подарки получили:
- Титова Анастасия, МОУ "Кукуйский ЦО",
- Авагян Мэри, МКОУ СОШ № 1 г. Кимовск (в настоящее время является студенткой),
- Петрухина Алина, МБОУ «СОШ № 8»,
- Воробьева Ирина, МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,
- Кирциянов Сергей, МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,
- Лагвилава Нина, МБОУ «Лицей»,
- Гохгалтер Татьяна, МБОУ "Плавская СОШ №2" (в настоящее время - студентка),
- Рыльских Ксения, МКОУ СОШ "МО Славный",
- Куприянова Ольга, МКОУ "СОШ №1 п. Теплое" (в настоящее время - студентка),
- Ревина Дарья, МБОУ «ЦО № 19 (в настоящее время - студентка),
- Русакова Кристина, МБОУ ЦО №42,
- Филоненко Анна, МБОУ «ЦО – гимназия № 11»,
- Нелепа Валерия, МБОУ ЦО № 25.
Также в рамках мероприятия были вручены награды участникам конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области «Золотая 1000 учителей России». 8 учителей вошли в символическую «Золотую тысячу» лучших педагогов нашей страны.
Мероприятие, прошедшее в формате видеоконференции, объединило всех участников.
Фото: материалы пресс-служб
Подарки от Тульского отделения Сбербанка и сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к виртуальной СберБибилиотеке получили:
- Клепукова Татьяна Викторовна, МБОУ «Гимназия №1 – Центр образования»,
- Кулиненкова Анастасия Николаевна, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»,
- Петрова Светлана Анатольевна, государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4»,
- Рыжикова Светлана Павловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
- Титова Галина Юрьевна, МБОУ «Центр образования №34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»,
- Чудинова Ирина Викторовна, МБОУ «Центр образования №24»,
- Широков Александр Григорьевич, МБОУ «Центр образования №36»,
- Яковлева Ольга Владимировна, МБОУ «Лицей №1».
Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области.
Фото: материалы пресс-служб
В завершение церемонии награждения были зачитаны фрагменты из лучших писем-сочинений участников акции «Письмо ветерану».