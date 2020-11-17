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Тульское отделение Сбербанка наградило учителей «Золотой 1000 России» и авторов лучших «Писем ветерану»

На минувшей неделе торжественно наградили победителей акции «Письмо ветерану», приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Источник:kp.ru
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В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: материалы пресс-служб

Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области.

В рамках акции учащиеся направляли в оргкомитет эссе и стихотворения на тему Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие работы вошли в итоговый сборник, переданный ветеранам Великой Отечественной войны и музеям воинских частей.

Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям.

Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям.

Фото: материалы пресс-служб

Церемония награждения проходила в режиме видео-конференц-связи. В церемонии приняли участие министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что акция «Письмо ветерану» с воодушевлением поддержана ребятами, учителями и министерством образования региона:

- Отдельная благодарность всем участникам акции и, конечно, Тульскому отделению ПАО Сбербанк, которое выступило инициатором этого важного и нужного мероприятия.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко

Фото: материалы пресс-служб

- Акция «Письмо ветерану» позволяет сохранить и передать память о Великой Отечественной войне новым поколениям. Люди нашего, старшего поколения были ближе к войне, имели уникальную возможность ежедневно общаться с ветеранами, узнавать из первых уст живые воспоминания. Благодаря нашей акции школьники получили возможность написать письма ветеранам, проявить эмпатию, почувствовать и творчески осмыслить те непростые годы – и это очень важно.

Экземпляр сборника, почетные дипломы и памятные подарки получили:

- Титова Анастасия, МОУ "Кукуйский ЦО",

- Авагян Мэри, МКОУ СОШ № 1 г. Кимовск (в настоящее время является студенткой),

- Петрухина Алина, МБОУ «СОШ № 8»,

- Воробьева Ирина, МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,

- Кирциянов Сергей, МКОУ «Ширинская средняя общеобразовательная школа»,

- Лагвилава Нина, МБОУ «Лицей»,

- Гохгалтер Татьяна, МБОУ "Плавская СОШ №2" (в настоящее время - студентка),

- Рыльских Ксения, МКОУ СОШ "МО Славный",

- Куприянова Ольга, МКОУ "СОШ №1 п. Теплое" (в настоящее время - студентка),

- Ревина Дарья, МБОУ «ЦО № 19 (в настоящее время - студентка),

- Русакова Кристина, МБОУ ЦО №42,

- Филоненко Анна, МБОУ «ЦО – гимназия № 11»,

- Нелепа Валерия, МБОУ ЦО № 25.

Также в рамках мероприятия были вручены награды участникам конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области «Золотая 1000 учителей России». 8 учителей вошли в символическую «Золотую тысячу» лучших педагогов нашей страны.

Мероприятие, прошедшее в формате видеоконференции, объединило всех участников.

Мероприятие, прошедшее в формате видеоконференции, объединило всех участников.

Фото: материалы пресс-служб

Подарки от Тульского отделения Сбербанка и сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к виртуальной СберБибилиотеке получили:

- Клепукова Татьяна Викторовна, МБОУ «Гимназия №1 – Центр образования»,

- Кулиненкова Анастасия Николаевна, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»,

- Петрова Светлана Анатольевна, государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4»,

- Рыжикова Светлана Павловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,

- Титова Галина Юрьевна, МБОУ «Центр образования №34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»,

- Чудинова Ирина Викторовна, МБОУ «Центр образования №24»,

- Широков Александр Григорьевич, МБОУ «Центр образования №36»,

- Яковлева Ольга Владимировна, МБОУ «Лицей №1».

Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области.

Акция «Письмо ветерану» проходила по инициативе Тульского отделения Сбербанка при поддержке министерства образования Тульской области.

Фото: материалы пресс-служб

В завершение церемонии награждения были зачитаны фрагменты из лучших писем-сочинений участников акции «Письмо ветерану».

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